Gazze'de şehit sayısı 65 bin 344'e çıktı

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, Siyonist rejimin devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor. Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 61 şehit ve 220 yaralının getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Siyonist rejim ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılarda 12 bin 785 Filistinlinin şehit olduğu ve 54 bin 754 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 523 kişinin şehit olduğu, 18 bin 496 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Toplamda, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 65 bin 344’e, yaralı sayısının ise 166 bin 795’e yükseldiği aktarıldı. Gazze’de hâlâ enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.