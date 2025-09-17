MİT Başkanı Kalın, Şam'da Colani ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Colani ile görüştü.
Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.
Görüşmede Kalın'ın "Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladığı" belirtildi.
