Tahran-Erivan işbirliği her alanda yeni bir seviyeye ulaşmıştır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görev süresini tamamlayan İran’ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Subhani ile bir araya geldi.

İran’ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Subhani bu görüşmede, iki ülke arasındaki etkin ve yapıcı diyalog için Ermenistan Başbakanı ve hükümetine teşekkür ederek, görev süresi boyunca ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, İran elçisinin yakın işbirliğine teşekkür ederek, son yıllarda Erivan ve Tahran arasındaki işbirliğinin her alanda önemli bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Paşinyan, geçen ay İran Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan’ın Ermenistan’a yaptığı resmi ziyarete de değinerek, bu ziyaretin ikili ilişkilerin sürekli olarak geliştirilmesi ve genişletilmesi için yeni bir motivasyon sağladığını ifade etti.