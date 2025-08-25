Pezeşkiyan ile Putin arasında telefon görüşmesi

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Putin, Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinin önemli sonuçları hakkında bilgi verdi.

Liderler, İran'ın nükleer programını ve Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmeleri görüştü.

Putin ve Pezeshkian, Çin'de yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde bir araya gelmeyi kabul etti.

Görüşmede Putin, Rusya’nın İran’ın uranyum zenginleştirme hakkına inandığını vurgulayarak, "BMGK 2231 sayılı karar konusundaki müzakerelerin de olumlu sonuç vermesini temenni ediyorum" dedi.

Pezeşkiyan da, Rusya’nın İran’ın uranyum zenginleştirme hakkı konusundaki tutumunu takdir ederek, İran’ın asla nükleer silah peşinde olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca son günlerde Ermenistan'a yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, "Bu ziyaret sırasında Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan Cumhuriyeti ve ABD ile yaptığı anlaşmada İran ve Rusya'nın kaygılarının tam olarak dikkate alındığını ve bu huhusta güvence verdiklerini söyledi. Bence İran ve Rusya'nın katılımıyla 3+3 diyalog çerçevesinin Kafkasya bölgesindeki sorunların çözümü için daha etkili ve verimli bir mekanizma olacaktır" diye konuştu.