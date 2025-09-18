Mısır Dışişleri Bakanı ile Witkoff İran'ın nükleer meselesini görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdulati, ABD’nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze Şeridi’ndeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde, siyonist rejimin saldırılarının Gazze Şeridi sakinleri için yarattığı ağır insani sonuçlara dikkat çekerek, bu bölgedeki askeri operasyonların sona ermesinin önemine vurgu yaptı.

Abdulati, Siyonist rejimin Filistinlileri göçe zorlamaya yönelik planlarının yüksek risklerine dikkat çekerek, bu planların bölgedeki istikrarsızlığın ana nedeni olduğunu ve doğrudan bölge güvenliğini zayıflattığını belirtti.

Abdulati, “Filistinlilerin topraklarından göç ettirilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez; çünkü bu göç, Filistin meselesine zarar vererek onu ortadan kaldırır” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı, ülkesinin her türlü bahane ve her başlık altında bu planlara kesinlikle karşı olduğunu ve Filistinlilerin kendi topraklarında kalmaları gerektiğine inandığını vurguladı.

Abdulati ayrıca, gerilimi azaltacak şekilde bir ateşkes sağlanması, Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden istikrara kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmenin başka bir bölümünde iki taraf, bölgede gerilimi azaltmaya yönelik çabaları ele aldı. Bu bağlamda, özellikle İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında 9 Eylül’de Kahire’de varılan ve taraflar arasındaki işbirliğinin yeniden başlamasının ardından yapılan ilk anlaşmaya değinildi.

Mısır Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde, İran tarafıyla yapılan son istişareler, gerilimi azaltma çabaları, tetik mekanizmasının ertelenmesi ve İran ile ABD arasında müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki gelişmeleri Witkoff’a aktardı.