Japonya ve ABD dışişleri bakanları İran’ı görüştü

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İvaya, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. İvaya, görüşmede, Tokyo'nun, İsrail'in "tek taraflı eylemleriyle" Ortadoğu'da iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı yönündeki endişelerini dile getirerek, iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

Uluslararası toplumun ve özellikle ABD'nin, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini durdurması için güçlü çağrıda bulunmasının önemine işaret eden İvaya, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması için Washington ile yakın işbirliği umduğunu ifade etti.

Yazılı açıklamada, ABD ve Japonya dışişleri bakanlarının İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeleri de ele aldığı belirtildi.

