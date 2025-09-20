  1. Dünya
  2. Asya
20 Eyl 2025 13:42

Japonya ve ABD dışişleri bakanları İran’ı görüştü

Japonya ve ABD dışişleri bakanları İran’ı görüştü

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki durum ve İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İvaya, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. İvaya, görüşmede, Tokyo'nun, İsrail'in "tek taraflı eylemleriyle" Ortadoğu'da iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı yönündeki endişelerini dile getirerek, iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

Uluslararası toplumun ve özellikle ABD'nin, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini durdurması için güçlü çağrıda bulunmasının önemine işaret eden İvaya, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması için Washington ile yakın işbirliği umduğunu ifade etti.

Yazılı açıklamada, ABD ve Japonya dışişleri bakanlarının İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeleri de ele aldığı belirtildi.
 

News ID 1930488

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler