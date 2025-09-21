Her türlü yeni hesap hatası düşmana ölümcül ve ibretlik bir karşılık getirecektir

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla yayımladığı bildiride şunları vurguladı:

"Birinci ve ikinci Kutsal Savunma deneyimleri göstermiştir ki, etkili caydırıcılık; sürekli hazırlık, strateji, taktik ve operasyonlarda yaratıcılık ve tüm alanlarda gelişen ileri savunma ve askeri teknolojilerle mümkündür. Düşman yeni bir hesap hatası yapıp saldırıya kalkarsa, İran savaş alanında inisiyatifi elinde tutacak ve ona ölümcül ve ibretlik bir cevap verecektir.

Kutsal Savunma Haftası aslında halk direnişinin zaferini kutlamak, İslam Devrimi tarihinin en parlak dönemlerinden birini anmak ve ülkenin gurur kaynağı olarak küresel çapta direnç üretmektir.

45. Kutsal Savunma yıl dönümünde, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu ve diğer silahlı kuvvetlerimiz her gün askeri kapasitesini artırmakta, hem saldırı hem de savunma güçlerini ve stratejik kapasitelerini geliştirmektedir.

Birinci ve ikinci Kutsal Savunma deneyimleri, etkili caydırıcılığın sürekli hazırlık, yaratıcı strateji ve taktikler, operasyonlar ve gelişen ileri savunma teknolojilerinin sonucunda ortaya çıktığını göstermiştir. Bu nedenle, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi durmayacak ve düşmanın herhangi yeni bir hesap hatası veya saldırısına karşı İran İslam Cumhuriyeti, savaş alanında inisiyatifi elinde tutarak ona ölümcül ve ibretlik bir cevap verecektir.

Son saldırgan savaş deneyimleri, en ağır ekonomik ambargolar ve çok katmanlı baskılara rağmen, yerli bilgi ve kabiliyetle silahlı kuvvetlerin kendine yeterlik, gelişme ve caydırıcılık düzeyine ulaştığını göstermiştir. Güçlü komuta yapısıyla dünya ordularıyla savaşı kazanıp düşmanı hedefine ulaşamadan geri püskürtmüştür.

İran milleti, düşmanın her türlü karma savaşına karşı uyanıklık, basiret ve kutsal birlik içinde demir bir kale gibi durmakta ve planlarını bozmaktadır. Halk gerektiğinde her saldırgana yeni dersler vermeye hazırdır.

İmam Humeyni’nin dediği gibi: “Kutsal Savunma her günümüz için bir nimettir.” Bu nimetler bugün tüm alanlarda, ileri savunma teknolojilerinden bilimsel ve toplumsal kapasite artışına kadar görülmektedir. Bu, direniş ve ilerlemenin bağımsızlık ve ulusal güvenliğin garantisi olduğunu hatırlatmaktadır.

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, şehitleri, fedakârları ve Kutsal Savunma gazilerini anarken, cesur İran halkının her türlü düşman tehdidine karşı uyanıklığına teşekkür eder ve uyarır: Özellikle Siyonist rejim ve ABD’nin zalim yönetiminin ulusal çıkarlarımıza veya toprak bütünlüğümüze yönelik herhangi bir hesap hatası, kuvvetli, kesin, zamanında ve pişman edici bir karşılıkla karşılanacaktır. Tam kapsamlı savaş hazırlıkları, stratejik tedbirler, halk temelli güvenlik, istihbarat, kara, deniz, hava, füze ve siber savunma ile direnişe tam destek en yüksek seviyede hazırdır."