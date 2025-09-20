  1. Dünya
20 Eyl 2025 14:25

ABD'de askeri helikopter düştü: 4 ölü

ABD ordusu, Washington eyaletindeki Lewis-McChord askeri üssü yakınlarında MH-60 Black Hawk helikopterinin düşmesi sonucu dört askerin öldüğünü duyurdu.

ABD Ordusu Özel Operasyonlar Komutanlığı (USASOC) Cuma günü yaptığı açıklamada, Washington eyaletindeki Lewis-McChord askeri üssü yakınlarında düşen ABD Ordusu MH-60 Black Hawk helikopterinde bulunan dört özel harekat askerinin öldüğünü bildirdi.

Ordu yetkilileri, helikopterin Çarşamba günü saat 21:00 sularında rutin bir eğitim görevi sırasında düştüğünü belirtti.

Ordu yetkilileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.

USASOC Komutanı Korgeneral Jonathan Braga, ölen askerlerin gece baskınları düzenleyen birime mensup olduğunu ifade etti.

