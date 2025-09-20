Pezeşkiyan, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, , Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci olan İran Grekoromen Güreş Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

''İran’ın cesur ve yetenekli evlatları, Zagreb'deki Dünya Güreş Şampiyonası'nda gösterdiği güçlü performas ve erken şampiyonluk başarılarıyla ülkemizin spor tarihine bir kez daha altın yaprak eklediler. Kabiliyetleri ile yeteneklerini sergileyip muhteşem sahneler yaratan sporcularımız büyük İran milletinin gönlünü fethedip hak ettikleri yere ulaştılar’’ ifadesine yer verildi.

Bu değerli şampiyonluk, İran halkının dinamizminin ve bu toprakların gayretli gençlerinin şeref zirvelerini fethetmedeki başarısının bir kanıtıdır’’

2025 Dünya Güreş Şampiyonası, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde devam ederken, İran Grekoromen Güreş Takımı, ülkemizin serbest stil takımının ardından dünya şampiyonu unvanını erken kazandı.