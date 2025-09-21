Galibaf, Milli Grekoromen Güreş Takımı'nı tebrik etti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Ghalibaf, kişisel sosyal medya hesabı X’te yaptğı paylaşımda, İran Milli Grekoromen Güreş Takımı’nın şampiyonluğunu tebrik etti.

Galibaf’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Birkaç gün önce serbest stil güreşte şampiyonluk, bugün grekoromende. İran ve İranlıların bayrağı her zaman dünyanın zirvesinde. Güreşçilerin yorulmazlığı ve azmi, yüksek teknik bilgi ve liyakate dayalı çalışmalarıyla değerli antrenörlerimizin katkısı ile federasyon başkanı ve yöneticilerinin sorumluluk sahibi ve fedakar yönetimi takdire şayandır. Milli grekoromen güreş takımımızın şampiyonlarını tebrik ederim; hepinizle gurur duyuyoruz.”