Tunus ve Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

AA’ya göre, Tunus'un başkenti Tunus'ta çok sayıda kişi, Tunus'taki Filistin Destekçileri Derneğinin çağrısıyla İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı, saldırıları ve aç bırakma politikasını Tunus Belediye Tiyatrosu önünde protesto etti.

Her yaştan kişinin katıldığı gösteride, İsrail'in Gazze'de soykırımına son verilmesi, ablukanın kaldırılması, sınır kapılarının açılması, insani yardımların ve sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin verilmesini talep edildi.

Göstericiler, Hamas'ı ve Filistin direnişini destekleyen, İsrail'i ise kınayan sloganlar attı.

Filistin Destekçileri Derneği Sözcüsü Murad el-Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyonistlerin Gazze Şeridi'ndeki soykırımının ve işlediği suçların devam etmesine karşı haftalık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve harekete geçmeliyiz çünkü bu bizim görevimizdir." dedi.

Yakubi, "Ümmetin hareketliliği henüz istenilen düzeyde olmasa da bizi daha çok harekete geçmeye, protesto etmeye teşvik eden şey dünyada gördüklerimizdir. Zira Gazze'yi ve Filistin'i savunmak için harekete geçen birçok batılı ülke var." diye konuştu.

"Zafere ulaşılana kadar Tunuslular durmayacak." diyen Yakubi, Filistin direnişinin Gazze'de eylemlerini sürdürdüğünü ve İsrail ordusuna kayıplar verdirdiğini belirtti.

Yakubi, "Zor şartlara rağmen direniş kararlıdır ve sürmektedir. Gazze topraklarında direniş hiç bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarının en acı yanının sivillere verilen zarar ve zorunlu göç olduğunu belirten Yakubi, İsrail ordusunun sivilleri hedef almasının "korkakça" olduğunu söyledi.

Fas

Fas'ın kuzeyindeki Fez kentinde, Filistin halkıyla dayanışma duruşunda bulunularak, yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail soykırımı kınandı.

Sivil toplum kuruluşu Fas Filistin'i Destekleme Koalisyonunun çağrısıyla ülkenin kuzeyindeki Fez kentinde binlerce kişi, Filistin halkıyla dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'de soykırım yapmasını kınamak için gösteri düzenledi.

"Soykırım durdurulana, işgal son bulana kadar direnişe desteğe devam" sloganıyla gerçekleştirilen gösteride Faslılar, Gazze'de Filistinlilerin aç bırakılmasını da protesto etti.