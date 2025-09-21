BM’de yarın on ülkenin Filistin’i tanıması bekleniyor

Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu kapsamında yarın New York’ta toplanacak dünya liderlerinin ana gündem maddelerinden biri Filistin olacak.

Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino gibi ülkelerin, Genel Kurul oturumunda Filistin Devleti’ni resmen tanıma kararı açıklaması bekleniyor.

Ayrıca toplantıda, Filistin meselesinin barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor.

