  1. Dünya
  2. Ortadoğu
21 Eyl 2025 13:26

BM’de yarın on ülkenin Filistin’i tanıması bekleniyor

BM’de yarın on ülkenin Filistin’i tanıması bekleniyor

Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu kapsamında yarın New York’ta toplanacak dünya liderlerinin ana gündem maddelerinden biri Filistin olacak.

Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu kapsamında yarın New York’ta toplanacak dünya liderlerinin ana gündem maddelerinden biri Filistin olacak.

Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino gibi ülkelerin, Genel Kurul oturumunda Filistin Devleti’ni resmen tanıma kararı açıklaması bekleniyor.

Ayrıca toplantıda, Filistin meselesinin barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: İLKHA
 

News ID 1930518

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler