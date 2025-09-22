Sözcü: Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi ekonomiyi kurtarmaz

Sözcü yazarı Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ekonomiye etkisine yönelik, "Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi ekonomiyi kurtarmaz, aksine yeni riskler yaratma potansiyeline sahip" dedi.

Trump ile yapılacak anlaşmaların gerçekleşme ihtimalinin zayıfladığını belirten Sağlam, yazısında şunları söyledi:

"Trump sözlerini hemen değiştirebildiği gibi, "Senato istemedi" gibi gerekçeleri rahatlıkla kullanabiliyor. Yanı sıra, Rahip Brunson olayında gördüğümüz gibi; ekonomimizi tehlikeye atacak adımları rahatlıkla atabiliyor.

Trump'la görüşme sonrası iç ve dış dengeleri bozabilecek yeni riskler oluşursa şaşırmayalım. İsrail ilişkileri ve Suriye pazarlıklarından söz ediyorum. Görüşme sonrası yapılacak ilk açıklamalar, daha doğrusu ABD tarafından yapılacak açıklama önemli olacak. Ancak illk açıklamayla yetinilmeyecek; Filistin, Suriye ve İsrail konulanında ne tür gelişmeler olacak, sonrasında yakından izlenecek.

Trump "yüklü miktarda Boeing uçağı alımını" ilan eder, "F-16 sorununun çözümünü" açıklayıp, "F-35'te görüşmeler ilerliyor" diyebilir. Zaten bunlar ABD ve kendi ekonomisi için yararlı projeler. Türkiye lehine ekonomide ne açıklar derseniz; ikili ticaret hacminin gelişeceği, belki çelik gibi ürünlerde tarife kolaylığı gibi sembolik sözler dışında bir şey beklenmiyor.

Türkiye ekonomisi hukuk devletine dönüş, siyasi baskıların yumuşaması ve ekonomide radikal reform ve yapısal tedbirlerle, belki yeniden rayına sokulabilir.

Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi ekonomiyi kurtarmaz, aksine yeni riskler yaratma potansiyeline sahip."