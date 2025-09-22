  1. Ekonomi
22 Eyl 2025 08:57

Bugün İran'da 1 TL kaç tümen?

İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası, yeni işlem gününe değer kazanarak başladı.

Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 550 tümen seviyesinden alıcı bulurken, bu rakam dünkü 2 bin 470 tümenlik kura göre bir artışı işaret ediyor.

