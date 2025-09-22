İran Turizm Bakanı Emiri Bağdat yolcusu

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yakın gelecekte Irak’ın başkenti Bağdat'a ziyarette bulunacağını bildirdi.

Bu bakanlığın, turizmde yüzde 25’lik büyüme hedefi belirlediğini anlatan Emiri, ‘’Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'na göre yılda 15 milyon turist çekmemiz gerekiyor’’ dedi.

Emiri, İran’a en fazla turistin Irak’tan geldiğini belirterek, iki ülkenin turizm sektöründeki yeni potansiyelleri tespit etmek ve karayolu turizmini canlandırmak için Irak tarafıyla görüşmelerde bulunacağını söyledi.

