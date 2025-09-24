2024’de ülkeye 7 milyon 399 bin turist giriş yaptı

İran Kültür, Turizm ve El Sanatları Bakanı Muhammed Rıza Salıhi Emiri, turistlerin ülkeye gelmesi için güvenlik istikrarının önemini vurgulayarak, “Turizm durumu, istikrar ve güven hissi değişkeniyle doğrudan ilişkilidir; dolayısıyla eğer koşullar istikrarlı olursa, geçen yıla kıyasla turizmin gelişmesiyle karşılaşacağız, eğer istikrarlı olmazsa, turizmde gerileme yaşanacaktır” dedi.

Salıhi Emiri, “Turizm bağımsız ve soyut bir alan değildir, aksine ülke meselelerinin bir parçasıdır ve koşullara tabidir. Bu nedenle, çocuk katili Siyonist rejimin ülkemize saldırısından önce, geçen Mart-Nisan ve Nisan-Mayıs aylarında bir önceki yıla göre çok iyi bir artış yaşamıştık. Öyle ki, geçen yıl 7 milyon 399 bin turist ülkeye giriş yaptı ve bu yılın Mart-Nisan ve Nisan-Mayıs aylarında da çok iyi ve dikkat çekici bir artışla karşılaştık, ancak Haziran, Temmuz, Ağustos’ta turistlerin gelişinde ciddi bir düşüş yaşandı ve yeniden Eylül’de daha iyi bir duruma dönmeye başladık” açıklamasında bulundu.

Kültür Bakanı Salıhi Emiri, açıklamasının devamında şu ifadelerde bulundu:

“Eğer koşullar istikrara kavuşursa, önümüzdeki altı ay içinde geçmiş duruma geri döner ve büyümeye devam ederiz. Dolayısıyla savaş öncesi koşullar temelinde, 1404 yılının (2025) sonuna kadar yaklaşık 9 ila 9,5 milyon turist, ideal durumda ise 10 milyon turist bekliyoruz.”