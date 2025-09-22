Irak İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin'i tanımasından memnun

Irak medyasına göre; Bakanlık yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Irak Cumhuriyeti adına Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni resmen tanıma açıklamalarını memnuniyetle karşılar. Bu adım, Filistin halkının meşru haklarının desteklenmesi ve topraklarının tamamı üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurma mücadelesine verilen destek açısından önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada, "Irak, bu ülkelerin sorumlu ve cesur tutumuna yüksek takdirini sunarken, Filistin Devleti'nin tanınmasının uluslararası adaletin sağlanmasına yönelik temel bir adım olduğunu teyit eder" denildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "Irak'ın meşru Filistin davasına olan kararlı ve destekleyici tutumunu" yeniledi.

Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn de; İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasını olumlu karşılamıştı.