Pezeşkiyan yarın BM Genel Kurulu'nda konuşacak

İran Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacirani, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Hükümet Sözcüsü Muhacirani, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın New York’a gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın New York’a ziyaretine tanık olduk. Doğal olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu ziyaret diyalog yapmak isteyen herkesle diyalog için bir fırsattır. Diyalog iki taraflı bir eylemdir; her iki taraf da istemelidir. Bu ziyaretin amacı, bizim diyalog, müzakere ve diplomatik yolları takip etmekten yana olduğumuzu göstermektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşmasının Tahran saatiyle 17:30’da yapılacağını belirten Muhacirani, Pezeşkiyan’ın ayıca Amerikalı analistlerle toplantı yapacağını ve ABD’de yaşayan İranlılarla bir araya geleceğini belirtti.

Hükümetin ‘Snapback’ tedbirleri

Muhacirani, ihracat ve ithalat için alternatif yollar konusunda hükümetin planları hakkındaki bir soruya şu yanıtı verdi:

“Hükümet, tetik mekanizmasının devreye alınması gündeme gelmeden önce, stratejisini komşular ve bölge ülkelerinin kapasitesinden yararlanmak üzerine kurmuştu. İthalat ve ihracat kanallarının çeşitlendirilmesi, ülkeler arasında ortak kurulabilecek sınır pazarları ve sanayi bölgelerinden yararlanılması bu kapsamda yer almaktadır.”

Hükümet Sözcüsü, komşu ülkelerle ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, ihtiyaç duyulan malların sağlanması, ihracatın çeşitlendirilmesi ve kolaylaştırılması (özellikle komşulara öncelik verilerek) ile ticari işlemlerin takas yoluyla yapılmasının öngörülen tedbirlerden olduğunu kaydetti.

İran diyalogdan yana

Muhacirani, ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran ekonomisinin ağır baskılara maruz kaldığını belirterek, “Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımız halkın sorunlarını çözmek için her fırsatta diyaloğa açık oldu. Diyalog iki taraflıdır, bir tarafın görüşlerini diğerine dayatması değildir; buna diyalog denmez” ifadelerinde bulundu.