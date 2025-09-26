BM Güvenlik Konseyi'nde oylama: İran'a yönelik yaptırımların ertelenmesi masada

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün (Cuma) Rusya ve Çin’in ortaklaşa sunduğu ve İran’a yönelik BM yaptırımlarının yeniden uygulanmasının 6 ay ertelenmesini öngören tasarıyı oylamaya sunuyor.

Reuters’in aktardığına göre, mevcut plana göre tüm BM yaptırımlarının bugün ABD saatiyle 20.00 itibarıyla yeniden devreye girmesi öngörülüyor.

İngiltere, Almanya ve Fransa, İran’ı 2015 tarihli Nükleer Anlaşma'yı (JCPOA) ihlal etmekle suçlayarak, “snapback” sürecini başlatmıştı. Ancak bu adım, 2018’de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve Avrupa taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi bağlamında, Tahran tarafından "tek taraflı ve siyasi" bir baskı olarak değerlendiriliyor.

Diplomatik kaynaklara göre, Rusya ve Çin’in sunduğu tasarının Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmesi pek olası değil. 15 üyeli konseyde tasarının geçmesi için en az 9 “evet” oyunun yanı sıra, ABD, İngiltere ya da Fransa’dan veto gelmemesi gerekiyor. Ancak kaynaklar, oylamada çok sayıda “çekimser” oy beklediklerini belirtiyor.