İranlı büyükelçi: Snapback sorumluluğu ABD ve Avrupa üçlüsüne aittir

İran’ın İtalya Büyükelçisi Muhammed Reza Seburi, Avrupa Birliği'nin üç üyesinin nükleer anlaşma (JCPoA) mekanizması olan "snapback" (geri dönüş) sürecini başlatma girişimini yasa dışı olarak nitelendirdi ve bu adımın tüm sorumluluğunun ABD ile Avrupa’nın üçlü ülkesi üzerinde olduğunu vurguladı.

Seburi, İtalyan haber ajansı Adnkronos’ta yayımlanan yazısında, İran’ın her zaman diyalog ve işbirliğini barış, güvenlik ve refah için en iyi çözüm yolu olarak gördüğünü belirtti.

İranlı diplomat, Haziran 2025’te ABD ve Avrupa taraflarıyla karşılıklı çıkarlar temelinde nükleer anlaşma müzakereleri yürütülürken, İsrail’in yasa dışı saldırısı nedeniyle sürecin sekteye uğradığını ifade etti.

İran’ın meşru müdafaa kapsamında 12 günlük saldırılara karşılık verdiğini hatırlatan Seburi, bu savaşın İran’ın barışçıl nükleer programının ne bombardımanla ne yaptırımlarla ne de yasa dışı yollarla engellenemeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Seburi ayrıca, İsrail saldırılarının ardından üç Avrupa ülkesinin bu saldırıları kınamak yerine, snapback mekanizmasını devreye sokarak provoke edici ve hukuki temelden yoksun bir tavır sergilediğini dile getirdi. İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların uluslararası hukuk ve BM şemsiyesi altındaki silahsızlanma rejimini zedelediğini vurguladı.

Ayrıca İran’ın Eylül 2025’te Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile yeni bir mutabakata vardığını ve işbirliğini sürdürdüğünü hatırlatan Seburi, ancak bu yapıcı adımın ABD ve üç Avrupa ülkesi tarafından görmezden gelindiğini belirtti.

Seburi, Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Kaya Klas’ın Doha’daki İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde atom konularında bir yol haritası üzerinde çalıştığını ve snapback mekanizmasının devreye sokulmaması yönünde anlaşma sağlandığını ancak üç Avrupa ülkesinin Washington’dan gelen talimatlarla bu süreci engellediğini ifade etti.

Son olarak Seburi, İran’ın barışçıl nükleer programının bilimsel ve teknolojik ilerleme hedefli olduğunu ve İran’ın çıkarları doğrultusunda diplomasiye bağlı kaldığını ancak yasa dışı herhangi bir adımı karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Büyükelçi, Avrupa ülkelerinin snapback mekanizması çabalarının diplomatik süreci zayıflattığını ve bu girişimin doğuracağı sonuçların sorumluluğunun tamamen ABD ve Avrupa üçlüsüne ait olduğunu vurguladı. İran, uluslararası toplumdan bu yasa dışı girişimi reddetmesini ve meşruiyet kazandırmaktan kaçınmasını talep etti.

Seburi, Güney Kore’nin BM Güvenlik Konseyi Başkanı olarak yaptırımların geri getirilmesi için sunduğu karar tasarısının prosedürel bir adım olduğunu, diplomasi için hala fırsat bulunduğunu ve İran’ın yaptırımların geri dönmesi halinde elinde çeşitli seçeneklerin olduğunu da sözlerine ekledi.

