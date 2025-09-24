Ayetullah Hamanei'nin dün akşamki konuşmaları Türk medyasında nasıl yer aldı?

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün gece (23 Eylül Salı günü) ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Devrim Lideri'nin konuşmaları Türk medyasında geniş yer aldı. Haberlerde Ayetullah Hamanei'nin daha çok nükleer müzakerelerle ilgili açıklamaları dikkat çekti:

CNN Türk: (Ayetullah)Hamaney; ABD'yle müzakerenin bize hiçbir faydası yok

ABD'yle müzakerenin bize hiçbir faydası yok başlığını kullanan CNN Türk "İran lideri Ali Hamaney, mevcut durumda ABD'yle müzakere etmenin ulusal çıkarlarına hiçbir katkı sağlamayacağını, aksine telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabileceğini söyledi" diye aktardı.

Sabah: İran Dini Lideri Hamaney: "ABD ile müzakere tamamen faydasız"

Sabah Gazetesi de Devrim Lideri'nin "ABD ile müzakere tamamen faydasız" başlığını kullanarak haberi şöyle paylaştı: İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "ABD ile müzakere milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamaz. Anlaşma ülkeye bir yarar sağlamadığı gibi herhangi bir zararı da ortadan kaldırmaz yani tamamen faydasızdır" dedi.

Aydınlık: İran Lideri (Ayetullah) Hamaney'den ABD ile müzakere açıklaması; Nükleer silah için ne dedi?

İran Lideri (Ayetullah) Hamaney'den ABD ile müzakere açıklaması: Nükleer silah için ne dedi? başlığını kullanan Aydınlık gazetesi ise devcrim Lideri'nin konuşmalarını şöyle paylaştı:

ABD'nin fırsatını bulduğunda çeşitli saldırılar düzenlediğini ve ülke yetkililerine terör saldırıları yaptığını belirten (Ayetullah)Hamaney, "Böyle bir tarafla müzakere yapılmaz. Bana göre ABD ile müzakere tam bir çıkmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin nükleer silaha ihtiyacının bulunmadığını, bu nedenle uranyum zenginleştirme oranını ülkenin ihtiyacı olan yüzde 60 seviyesine çıkardıklarını vurgulayan (Ayetullah)Hamaney, İran'ın nükleer bomba üretme amacının bulunmadığını kaydetti.

Haberler: (Ayetullah) Hamaney; ABD ile Nükleer Müzakere Faydasız

Haberler.com sitesi de Ayetullah Hamanei'nin konuşmalarına şu şekilde yer verdi:

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerin milli menfaatler açısından hiçbir katkı sağlamadığını ve tamamen faydasız olduğunu ifade etti. (Ayetullah) Hamaney, müzakerelerin İran'ı çıkmaza sürüklediğini vurgulayarak, bu şartlarda müzakerelere oturmanın teslimiyet anlamına geleceğini belirtti.