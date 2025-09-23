  1. Siyaset
23 Eyl 2025 20:13

Laricani:

İran, füzelerin menzilinden taviz vermeyecek

İran, füzelerin menzilinden taviz vermeyecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD’nin füzelerin menzilini 500 km’nin altına düşürme şartını reddettiklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, İran Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ve Batılı ülkelerle müzakerelerde neden ilerleme kaydedilemediğini anlattı.

Laricani, "ABD, müzakerelerde füze menzilimizi 500 kilometrenin altına düşürme şartı koştu. Bunu bir İranlı kabul edebilir mi? Sorun, kabul edilemez taleplerde bulunmalarıdır." dedi.

İran'ın müzakereden kaçınmadığını belirten Laricani, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek snapback mekanizmasının yürürlüğe girmesi için girişimlerde bulunan 3 Avrupa ülkesinin (İngiltere, Almanya ve Fransa) çabalarını eleştirdi.

News ID 1930623

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler