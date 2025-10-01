Küresel Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

  1. Türkiye
1 Eki 2025 19:16

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu ile ilgili Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Türk medyasına göre; Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndaki 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu yoluna devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Filodan Türkiye'ye "tahliye" çağrısı geldi. Çağrı ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

