Küresel Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Türk medyasına göre; Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndaki 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu yoluna devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Filodan Türkiye'ye "tahliye" çağrısı geldi. Çağrı ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.