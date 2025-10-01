Küresel Sumud Filosu'nda saldırı alarmı!

Katar'ın El Cezire televizyonu, Küresel Sumud Filosu'nun etrafına 20 İsrail savaş gemisi konuşlandığını bildirdi.
Haber7'ye göre; İsrail gemisi, Küresel Sumud Filosu'ndaki "Alma" gemisinin çok yakınına yanaştı.
Gemideki katılımcılarla kaybedilen iletişim yeniden sağlandı.
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı verildi
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı verildi. Aktivistler gemi güvertesinde toplanıyor. Gemideki aktivistler iletişim sinyallerinin kesildiğini belirtti. Habertürk canlı yayınında konuşan Türk Aktivist Davut Taşkıran, "Teyakkuz halindeyiz. 12 gemi yaklaşıyor. Olası müdahalede elektronik eşyalarımızı denize atacağız" dedi.
