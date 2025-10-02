Gazze yolundaki Sumud Filosu'yla ilgili son durum (+video)

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.
Siyonist İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.
Sumud Filosu'ndaki Mikeno teknesi Gazze karasularına girdi.
28'i Türk 200'den fazla aktivist alıkonuldu
Türkiye Delegasyonu, baskın sırasında 28 Türk vatandaşının alıkonulduğunu açıkladı, 20’sinin ismi açıklandı. Ayrıca Sumud Filosu'ndaki Mikeno teknesi Gazze karasularına girdi
yorumunuz