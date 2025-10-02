  1. Dünya
  2. Ortadoğu
2 Eki 2025 09:18

Gazze yolundaki Sumud Filosu'yla ilgili son durum (+video)

Gazze yolundaki Sumud Filosu'yla ilgili son durum (+video)

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.

Siyonist İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.

Sumud Filosu'ndaki Mikeno teknesi Gazze karasularına girdi.

28'i Türk 200'den fazla aktivist alıkonuldu

 Türkiye Delegasyonu, baskın sırasında 28 Türk vatandaşının alıkonulduğunu açıkladı, 20’sinin ismi açıklandı. Ayrıca Sumud Filosu'ndaki Mikeno teknesi Gazze karasularına girdi

News ID 1930927

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler