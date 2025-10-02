İran: Sumud Filosu'na yönelik Siyonist saldırıyı kınıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Siyonist İsrail rejiminin Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırısını ve insan hakları aktivistlerinin alıkonulmasını şiddetle kınadı.

Çeşitli ülkelerden aktivistlerin mazlum Filistin halkına destek olmak ve Gazze Şeridi'ndeki acımasız ablukayı kırmak için gösterdikleri insani çabalara övgüde bulunan Bekayi, Siyonist rejimin filoya yönelik saldırısını ''uluslararası kuralların açık bir ihlali ve terör eylemi'' olarak nitelendirdi.

Sözcü Bekayi ayrıca Gazze'de etnik temizliğin ve masum insanların katledilmesinin devam ettiğine değinerek, uluslararası toplumu bu konuda acilen harekete geçmeye çağırdı.