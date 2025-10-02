Sumud Filosu'ndan Mikeno gemisi Gazze'ye yaklaştı

İsrail, Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını sürdürdü. Uluslararası sularda yapılan korsan müdahalede 26 gemi İsrail tarafından gaspedildi. Ancak, Mikeno gemisi Gazze'ye ulaşarak kara sularına girmeyi başardı.

Mikeno gemisi Gazze'ye yaklaştı

Canlı takip sistemine göre, "Mikeno" adlı gemi Gazze kara sularına girdi. Ancak geminin İsrail tarafından durdurulup durulmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Filo'nun yaklaşık 15 gemisi hâlâ faaliyette ve Gazze kıyılarından sadece 80 kilometre uzakta ilerlemeye devam ediyor. Mikeno, Gazze'ye 21 km uzaklıkta bulunuyor.

İsrail donanması, Filistin'e insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan gemilere korsanca müdahalelerde bulunarak, bu gemileri alıkoydu. Gasbedilen gemi sayısı 26'ya çıkarken, İsrail'in "durdurduğu" gemiler ise şöyle sıralandı: Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III.