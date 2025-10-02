Sumud Filosu'na saldırıya Erdoğan'dan ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanlığı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan İsrail'in Sumud Filosu'na yaptığı saldırı hakkında, ''Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. Bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir.'' dedi.

Erdoğan saldırı için "İsrail'in katliamcı yüzünün tüm dünyada görülmesini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İlgili birimlerimiz gelişmeleri sahada anbean takip etmektedir. Gerekli tedbirleri almaktadır.

Önceliğimiz Gazze'de akan kanın durmasıdır. Ateşkesin tesisinin hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.