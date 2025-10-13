https://tr.mehrnews.com/news/1931285/ 13 Eki 2025 14:09 News ID 1931285 Video Video 13 Eki 2025 14:09 Serbest bırakılan Filistinli gazeteci ailesine kavuştu Siyonist rejimin hapishanelerinden kurtulan Filistinli gazeteci Hamza Safi, Ramallah’ta ailesine kavuştu. indir 4 MB News ID 1931285 کپی شد İlgili haberler Ramallah'ta büyük coşku! Kızılhaç Siyonist esirlerin cesetlerinin teslim alınacağı bölgeye hareket etti İşgal güçleri Ofer Cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti İki evladının özgürlüğünü gözyaşlarıyla bekleyen Filistinli anne Üç esir takası anlaşmasında yaklaşık 4 bin Filistinli esir serbest bırakıldı Ölen Siyonistlerin cenazeleri öğleden sonra yetkililere teslim edilecek Ekler Video Gazze Ateşkes Siyonist İsrail esir takası
