Kızılhaç Siyonist esirlerin cesetlerinin teslim alınacağı bölgeye hareket etti

El Cezire’ye göre, Siyonist rejim medyası, Kızılhaç güçlerinin öldürülen Siyonist esirlerin tabutlarını teslim almak üzere bölgeye gittiğini ve birkaç esirin cenazesinin teslim alınmasının planlandığını aktardı.

Siyonist rejim ordusu da bu haberi doğruladı ve fazladan tabutların bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, Siyonist rejimin savaş bakanı Yisrael Katz da şu iddiadalarda bulundu:

“Dört esirin cesedinin teslim edilmesi yapılan anlaşmaya aykırıdır. Cenazelerin tesliminde herhangi bir gecikme ya da oyalama, anlaşmanın ihlali sayılacaktır ve biz de buna benzer bir karşılık vereceğiz.”