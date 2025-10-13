Ateşkesin ilk gününde 173 tır insani yardım Gazze'ye ulaştı

Filistin Yönetimi'nin Gazze'deki Medya Ofisi, ateşkesin ilan edildiği yani bugün itibari ile insani yardım taşıyan 173 tırın sınırdan Gazze Şeridi'ne girdiğini bildirdi.

Açıklamada, sevkiyatların arasında fırınlar ve hastaneler için acil ihtiyaç duyulan üç tır sıvılaştırılmış petrol gazı ve altı tır dizel yakıtı bulunduğu belirtildi.

Ancak, ithal edilen miktarların Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyondan fazla insanın ihtiyaçını karşılamak için çok az olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki hükümet ofislerinin yardımların ulaştırılması ve dağıtımı için uluslararası kuruluşlar ve yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Trump'ın Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamında, Gazze halkına her gün en az 400 tır insani yardım gönderilecek.