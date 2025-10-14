Gazze anlaşmasına Filistin sorununu çözen bir belge gözüyle bakmak yanlış olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Mısır'ın ev sahipliğinde Amerika Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine "Barış İçin Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılarak Mısır'a yaptıkları zirveyi tamamladıklarını belirten Erdoğan, Zirve'nin Ortadoğu'da barışa giden yolda yeni bir dönüm noktası olmasını diledi.

"Anlaşmaya Filistin sorununu çözen bir belge gözüyle bakmak yanlış olur"

Varılan mutabakatın harfiyen uygulanması, bu süreçte Amerika'nın İsrail üzerindeki etkisini sürdürmesinin önemine dikkati çeken Erdoğan, "Gerçekleşen rehine ve mahkum takası son derece mühimdi. Anlaşmaya Filistin sorununu çözen bir belge gözüyle bakmak yanlış olur. Varılan bu mutabakat özü itibarıyla bir ateşkes düzenlemesidir. Bize göre Filistin davasının yegane çözümü 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Önümüzde çetin bir süreç var. Evvela İsrail'in verdiği sözleri tutması temin edilmelidir. Çünkü İsrail tarafının bu konudaki sicili son derece kötüdür. Bu konuda Amerika başta olmak üzere İsrail üzerinde etki sahibi aktörlerin gerekeni yapmaya devam edeceklerine inanıyorum." dedi.

13 Ekim’de Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde uluslararası öneme sahip bir gelişme yaşandı. Mısır, Katar, ABD ve Türkiye liderleri, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını imzaladı.