Bu yılın Mart-Eylül döneminde İran’a gelen yabancı turist sayısı açıklandı.

Bugün Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına konuşan İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, bu yılın ilk 6 ayında ülkeye 3,5 milyon yabancı turistin giriş yaptığını bildirdi.

Emiri, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlığın turizmde yüzde 25’lik büyüme hedefi belirlediğini ifade ederek, ''Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'na göre yılda 15 milyon turist çekmemiz gerekiyor’’ demişti.