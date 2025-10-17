Yemen'de şehit komutan Gamari anıldı

Milyonlarca Yemenli özgür, başkent Sana’a’daki Seb’în Meydanı’na akın ederek “İki Yıl Fedakârlık… Şehitlerin Kanına Vefa” sloganıyla düzenlenen büyük yürüyüşe katıldı. Katılımcılar, iki yıl süren destek ve dayanışma döneminin sonunu işaret eden bu mitingle Filistin davasına sürekli takip ve uyanıklık taahhüdünü ilan etti.

Yemen’in tüm ilçelerinden ve kırsalından gelen on binler, sosyal, siyasi, dini ve kabile önderlerinin de katılımıyla tek ses oldu. Toplantı, şehit Genelkurmay Başkanı Mareşal Muhammed Abdulkerim el-Gamari başta olmak üzere mücadelede şehit olan kahramanların anısına adandı. Katılımcılar, şehitlerin kanını direniş meşalesinin yakıtı olarak tanımladı ve zafer yolunda geri adım atmayacaklarını vurguladı.

On4haber'e göre mitingde okunan ortak bildiriyle Yemen halkı, el-Gamari’yi “cahit ve fedakar komutan” olarak andı ve onun ile yandaşlarının, Amerikan ve İngiliz deniz güçlerine ve işgalci rejime karşı elde ettikleri başarılar hatırlatıldı. Bildiri, şehit liderlerin dünyanın önünde ilahi zafer vaadini doğruladığını ve en gelişmiş savaş araçlarına rağmen direnişin galip gelebileceğini ilan etti. Katılımcılar, Gazze’ye verdikleri destek ve direnişe bağlılıklarını teyit ederek “ihanet veya taahhüt ihlali halinde hesap sorulacağını” bildirdi.

Topluluk, Şehit Yahya Sinvar da dahil olmak üzere Filistin, Lübnan, İran ve Yemen’deki diğer şehit liderleri andı; bu anmalar direniş ruhunu tazeledi ve halkın yeniden kenetlenmesine enerji verdi. Konuşmalar ve sloganlar, Arap ve İslam ümmetine çağrı niteliğindeydi: Kur’ânî değerlerle dönün, direnişi güçlendirin ve gelecek mücadeleler için ders çıkarın. Bildiride Yemen, Gazze’nin yanında kalacağını, gelişmeleri yakından izleyeceğini ve gerekirse daha güçlü biçimde sahaya döneceğini ilan etti.