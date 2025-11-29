“Kürdistan” yüzer üssü ve “Sahand” savaş gemisi İran donanmasına eklendi

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani’nin katılımıyla düzenlenen bir törende, “Kürdistan” yüzer üssü Deniz Kuvvetleri’ne eklendi.

Aynı etkinlikte “Sahand” savaş gemisi, hızlı füze botları, çok amaçlı insansız hava araçları, insansız akustik ve denizaltı platformları ile kıyı ve deniz tabanlı elektronik, füze ve istihbarat sistemleri de tanıtıldı.

Bu eklemeler, deniz savaş kapasitesini artırmak, teknik yetenekleri sergilemek, tehditlere karşı uygun silah sistemleri geliştirmek, tasarım alanında yeniliği yaygınlaştırmak, stratejik derinliği artırmak ve uluslararası sulara erişimi genişletmek amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca Deniz Kuvvetleri’nin uzak bölgelerdeki operasyonel kapasitesi ve deniz varlığı da güçlendirilecektir.