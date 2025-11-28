İran Donanması; Ülkenin Denizlerdeki Demir Kalkanı

Bugün, İran Donanması’na bağlı Peykan fırkateyninin 8 yıllık İran-Irak savaşında gerçekleştirdiği hamasetin yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’dür.

Deniz Kuvvetleri Günü (28 Kasım) – Neden Kutlanıyor?

8 yıllık İran-Irak savaşı sırasında ülkenin adalarını, limanlarını ve karasularını korumada gösterilen cesaret ve yiğitlik için 28 Kasım 1980 tarihi İslam Devrimi’nin kurucusu İmam Humeyni (r.a) tarafından Deniz Kuvvetleri Günü olarak belirlenmiştir. Bugün, İran Deniz Kuvvetleri’nin “Peykan” fırkateyni personelinin destansı mücadelesi anılmaktadır. Ayrıca, Fars Körfezi ve Umman Denizi’nin mavi sularında istikrar ve güvenliğin sağlanmasında rol alan Deniz Kuvvetlerinin kahraman personelleri onurlandırılmaktadır.

Kıyı Savunmasından Küresel Varlığa

Kıyı savunma gücünden, bölgenin en güçlü deniz kuvvetlerinden birine dönüşen İran Donanması, bugün uluslararası sularda İran’ın üç renkli bayrağını dalgalandırmakta ve barış ile otorite mesajını iletmektedir. Milli ve yerli “Dena” muhribi, okyanuslara açılan “Mekran” gemisi, Fateh ve Gadir sınıfı denizaltılar, 2.000 kilometre menzilli deniz tabanlı seyir füzeleri ve gemi güvertelerinden havalanan Şahed-129 dikey kalkışlı insansız hava araçları (İHA) son yıllarda İran Donanmasının gücünü artırmıştır. İran’ın deniz gücünden rahatsız olan bir Amerikan düşünce kuruluşunun itirafına göre, İran artık üç okyanusta deniz caydırıcılığı yapma yeteneğine sahip.

1980’li yıllarda İran Donanması, ülkenin kıyılarını birkaç fırkateyn ve hoverkraftla savunurken, bugün aynı kuvvet, Çin, Rusya, Güney Afrika, Endonezya ve hatta Latin Amerika’daki limanlara askeri gemiler göndermektedir. Bunun en güzel örneği, Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. Deniz Filosu’nun Brezilya’nın Rio de Janeiro limanına yanaşmasıdır; bu başarı dünya basınında manşetlere taşınmıştır.

İran Donanması’nın Son Kazanımları

Yerli Ağır Gemiler: 100.000 ton kargo, 5 helikopter ve muharebe İHA’ları taşıma kapasitesine sahip Mekran gemisi, sınırlardan binlerce mil uzaktaki operasyonları destekleyebilen etkili bir "yüzen üs"tür.

Moj (Dalga) Sınıfı Muhripler: Çok fonksiyonlu “Çeşm Navaz” radarı ve “Nur” ile “Kâder” dikey fırlatma füzelerine sahip Dena ve Damavend savaş gemileri, aynı anda 100 hedefi vurma kapasitesine sahiptir.

Gelişmiş Denizaltılar: Fateh ve geliştirilmiş Gadir sınıfı denizaltılar, 2.000 kilometre menzilli “Cask” yeraltı seyir füzesi ile donatılmıştır; bu füzeler, Fars Körfezi ve Umman Denizi boyunca Amerikan uçak gemilerini izlemektedir.

Deniz Tabanlı Hipersonik ve Süpersonik Füzeler: Saatte 14 Mach hıza ulaşabilen “Kader-2” füzesi ve 300 kilometre menzil ile 10 metreden az isabet oranına sahip Fars Körfezi balistik füzesi, geniş bir yarıçaptaki tüm hedefleri zorluyor.

Deniz İHA’ları: Velayat tatbikatında ilk kez, dikey uçan “Pelikan-2” İHA’sı, Camaran gemisinin güvertesinden havalanarak Secil füzesini başarıyla ateşledi.

Üç Okyanusta Caydırıcılık

İran Deniz Kuvvetleri, bugün sadece Fars Körfezi’nde değil, aynı zamanda Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve hatta Atlas Okyanusu’nda da faaliyet göstermektedir. Geçen yıl 7.500’den fazla İran ve yabancı ticaret gemisine eskort verilmiştir. Somali korsanlarıyla başarılı bir şekilde mücadele eden İran Donanması, Çin ve Rusya ile ortak “Deniz Güvenlik Kuşağı 2025” tatbikatını düzenlemiştir. Bunlar donanmanın önemli başarılarından sadece birkaçıdır.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, son günlerde yaptığı açıklamada, “Bugün, dünyanın herhangi bir yerinde İran İslam Cumhuriyeti’nin çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdide kararlı ve ezici bir yanıt verilecek bir noktaya ulaştık.” dedi.

Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

28 Kasım sadece bir tarih değil; aynı zamanda 1980 yılında İnci Operasyonu ile Irak’ın El-Amayya ve El-Bakr rıhtımlarını yok ederek Saddam rejiminin donanmasına darbe indirildiği gündür. Aynı irade ve kararlılık bugün de devam etmektedir. İran Donanması, dost ve düşmanlarına şu mesajı gönderiyor: “İran, hiçbir ülkenin karasularını ve çıkarlarını tehdit edemeyeceği bir deniz gücüdür; Hürmüz Boğazı’ndan okyanusların kalbine kadar, İran bayrağı dalgalanıyor.”

