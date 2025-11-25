İran Donanması gücüne güç katıyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, yaklaşan Donanma Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında donanma personelinin vatanı savunmak için yaptığı fedakarlıkları övdü.

Tuğamiral İrani, deniz kuvvetlerinin İran-Irak Savaşı sırasında ülkenin ekonomik can damarlarını korumada önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Tuğamiral Şehram İrani, İran Donanması’nın ülkenin deniz çıkarlarını korumak için uluslararsı sulardaki güçlü varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Yeni ürünler yakında tanıtılacak

Önümüzdeki günlerde yeni ürünlerin görüceye çıkarılacağını ifade eden Tuğamiral İrani, “İnşallah bu ürünler için teslimat töreni yapılacak” dedi.