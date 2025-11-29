Yabancı güçler bölgeyi terk etmeli

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, “Kürdistan” yüzer üssünün tanıtımı ve “Sahand” savaş gemisinin donanmaya eklenmesi töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, düşmanların söylemlerine değinerek, “Düşmanın işi düşmanlıktır; dolayısıyla onların sözleri ve iddiaları hiçbir değer taşımaz. Önemli olan bölgedeki barış, istikrar ve güvenliğin korunmasıdır. İran, bölgedeki diğer ülkelerle birlikte kendisini bu coğrafyanın temel güvenlik sağlayıcısı olarak görmektedir” dedi.

Tümgeneral Hatemi, Hürmüz Boğazı gibi stratejik ve kritik bir bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tüm bölge ülkeleri, özellikle de İran için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Biz bu barış ve güvenliğin koruyucusu ve garantörüyüz” ifadesini kullandı.

Bölgedeki tüm ülkelerin, adil bir ortamda denizin ve bu bölgenin nimetlerinden birlikte faydalanması gerektiğini vurgulayan Tümgeneral Hatemi, “Bu güvenliği tehdit etmek isteyen herkes, mutlaka bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek sorunlara yol açar. Biz, önce bölgenin güvenliğinin garantörü olarak, hiçbir ülkeye böyle bir şeye izin vermeyiz. İkinci olarak da açıkça tavsiye ediyoruz: Kimse böyle bir yola girmesin; çünkü bu mümkün değildir” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Hatemi, Siyonist rejimin eylemlerinin bölge ülkeleri arasındaki yakınlaşmayı bozduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Bugün bölge milletleri ve devletlerine barış ve güvenlik mesajı göndermeye bile gerek yok. Çok şükür ki, özellikle Fars Körfezi ve Umman Denizi’nde kıyıdaş ülkeler arasında bölgesel yakınlaşmada olumlu bir süreç yaşanıyor. ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki bazı gerginlik yaratıcı adımları da bu yakınlaşma sürecine tepki niteliği taşımakta ve bu süreci bozma girişimi olarak değerlendirilmektedir.”