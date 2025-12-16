Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) mevcut Başkanı Rafael Grossi, resmen Birleşmiş Milletler’in bir sonraki Genel Sekreterliği için aday gösterildi. Grossi, İran’ın nükleer tesisleri hakkında İsrail’e bilgi sağlayarak, dolaylı yoldan Tel Aviv’in Tahran’a saldırı düzenlemesine yardımcı olmuştu.

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 100 ve 105. maddeleri ve gelecekteki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nden beklenen özellikler hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bağımsızlık, ahlaki sağlamlık ve cesaret temsil etmelidir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine sarsılmaz bir bağlılık göstermelidir.

Şartın 100. maddesi, Genel Sekreter ve Sekreterliğin bağımsızlığını ve tarafsızlığını garanti eder. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Şartı’na uymayan veya uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bir aday, barışçıl ve koruma altındaki nükleer tesislere yönelik yasadışı askeri saldırıları kınamıyorsa, bu durum Şartın emanetçisi olarak hareket etme yeteneğine olan güveni temelden zedeler.

İran İslam Cumhuriyeti, Genel Sekreter seçiminde şeffaf ve kapsayıcı bir süreç talep etmekte ve bu süreç boyunca anlamlı bir diyaloğa girmeye hazır olduğunu beyan etmektedir. Ayrıca, barış, adalet ve Şartın amaç ve ilkelerini ilerletmek için gelecekteki Genel Sekreter ile işbirliği yapma kararlılığını yeniden teyit etmektedir."