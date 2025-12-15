Erakçi: İran-Belarus ilişkileri dostane ve güçlenerek sürecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ortak basın toplantısı düzenledi.

Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, toplantıda yaptığı açıklamada, “İran ve Belarus, yaptırımlar konusunda birbirlerini desteklemektedir. Bu ziyaretin, iki ülke arasında yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamasını umuyorum” dedi.

Belarus Dışişleri Bakanı ayrıca, iki ülke halkına fayda sağlayacak ortak hususların ele alınmasına hazır olduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise, Belarus Devlet Başkanı ile çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, İran ile Belarus arasındaki ilişkilerin sıcak, dostane ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu vurguladı ve bu ilişkilerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı, Belarus’taki dostlarının İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını kınamasından dolayı teşekkür ederek, iki ülkenin çıkarlarını ilerletmek için mevcut tüm imkânların kullanılacağını kaydetti.

Erakçi, iki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, geçen hafta düzenlenen İran-Belarus Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısının olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.

İki ülkenin BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası yapılar bünyesinde yer aldığını dile getiren Erakçi, her iki ülkenin de tek taraflı yaptırımlara maruz kaldığını ifade etti.

Her iki ülkenin BM Şartı Dostlar Grubu’na üye olduğunu ve BM Genel Kurulu marjında ortak bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Erakçi, bu toplantı öncesinde oldukça faydalı müzakereler yaptıklarını ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde mevcut kapasitenin kullanılmasına yönelik geleceğe dönük bir yol haritası üzerinde durduklarını söyledi.