Bir kaynak, Mehr haber ajansına yaptığı açıklamada, bölgedeki dost ülkelerden birinin cumhurbaşkanının, son saatlerde yaptığı bir telefon görüşmesinde Sidney’deki olayla ilgili önemli bilgiler paylaştığını belirtti. Bu görüşmede, olayın Siyonist rejim tarafından bir sahte bayrak operasyonu olarak tasarlandığını ve bunun ardından Suriye’de iki Amerikan askerinin öldüğünü vurguladığı ifade edildi. Bu bağlamda, İran İslam Cumhuriyeti’nin, Siyonist rejimin medyası tarafından yöneltilen suçlamalara karşı dikkatli olması ve itidalli bir tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.

Aynı kaynak, bu durumu Siyonist aşırılıkçı hareketin güvenlik algısı oluşturma çabası ve Likud partisinin iktidardaki konumunu güçlendirme girişimiyle ilişkilendirdi. Ayrıca, Haredi meselesinin çözülmeden önce, Aralık ayına kadar benzer güvenlik olaylarının yaşanabileceği ve bu bilginin Amerikan ajanlarına iletileceği öngörülmektedir.