Tarihi Siraf Limanı dünya mirası yolunda

Fars Körfezi ve Hint Okyanusu’ndaki deniz ticaret ağlarının oluşumunda benzersiz bir öneme sahip olan tarihi Siraf Limanı için dünya mirası tescil dosyasının hazırlanmasına yönelik ilk çalışmalar başlatıldı.

Siraf, farklı tarihi dönemlerde özellikle İslam’ın ilk yüzyıllarında İran’ın ve bölgenin en önemli ticaret limanlarından biri olmuş; İran ile Hint Alt Kıtası, Doğu Afrika ve Çin arasındaki ilişkilerde belirleyici bir rol üstlenmiştir.

Tarihi kaya oyma yapılar, kentsel mimari kalıntıları, iskeleler ve denizcilik ile ticari faaliyetlere dair geniş bulgular gibi değerli arkeolojik eserlerin varlığı, Siraf’ı Fars Körfezi’nin en seçkin tarihi liman örneklerinden biri hâline getirmiştir.

Bu liman, ekonomik öneminin yanı sıra kültürel ve medenî açıdan da özel bir konuma sahiptir ve tarih boyunca farklı kültürler ile dinler arasındaki barışçıl etkileşimin bir sembolü olarak kabul edilmektedir.