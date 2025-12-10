Meşhed ile Türkiye şehirleri arasında turizm işbirliğini genişletmeye hazırız

Türkiye’nin Meşhed Başkonsolosu Murat Erkol, Meşhed Belediye Başkanı Muhammed Rıza Kalender Şerif ile yaptığı görüşmede, “İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle Meşhed’in İstanbul ve Bursa ile ilişkileri; turizm, kültür ve akademik alanlarda geniş bir kapasiteye sahiptir. Başkonsolosluk olarak tüm imkânlarımızı kullanarak ikili işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamaya hazırız” dedi.

Türkiye Başkonsolosu ayrıca, “Türk hava yolu şirketlerinin Meşhed’e düzenlediği uçuşlar, iki ülke halkları arasındaki iletişimi güçlendirmek için önemli bir fırsat oluşturmuştur” ifadesini kullandı.

Erkol, “Bu sembolik ilişkileri kültürel, akademik ve kentsel hizmetler alanlarında gerçek ve aktif işbirliklerine dönüştürmeye çalışıyoruz. Belediyeler, üniversiteler ve her iki ülkenin diğer kurumları arasındaki ilişkiler tüm alanlarda genişletilmelidir” ifadelerinde bulundu.

Erkol, Meşhed ile Bursa arasındaki kardeş şehir anlaşmalarının uygulanması ve İstanbul ile işbirliğinin güçlendirilmesi için çalıştıklarını, kültürel ve ekonomik ilişkilerin en üst düzeyde geliştirilmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.