Hasanlu: Tarihin derinliklerinde bir hazine

Turistik Hasanlu köyü, Batı Azerbaycan’ın turizm hedefi olan köylerinden biri olarak, Urmiye’ye 85 km ve Nakade’ye 9 km uzaklıkta yer almakta olup, şu anda Dünya Mirası için İran’ı temsil edecek sekiz köyden biri olarak seçilmiştir.

Hasanlu Köyü, Hasanlu tepesi, Şorgöl Uluslararası Sulak Alanı, Hasanlu Barajı ve Urmiye Gölü’ne yakınlığı gibi ulusal ve uluslararası öneme sahip doğal ve tarihi eserler nedeniyle Batı Azerbaycan’daki başlıca turizm destinasyonlarından biridir.

Bu köy, Nakade şehrinin kuzeydoğusunda 7 km uzaklıkta, yaklaşık bin 400 nüfuslu ve Urmiye Gölü’ne yakın bir konumda yer almaktadır.

Hasanlu köyünü birkaç diğer köy çevrelemekte ve Hasanlu tepesini kapsayan çok sayıda antik tepe bulunmaktadır. Görünüşe göre Hasanlu’nun gelişimi ve büyük medeniyeti sırasında diğer medeniyetler de bu tepeyle iletişim halinde olmuş ve Hasanlu ile eş dönemli medeniyetler ortaya çıkmıştır.

Diğer antik tepelerin varlığı, Hasanlu’daki halkın çevredeki tepelerde yaşayan halkla aynı soydan geldiğini ve birbirleriyle ticaret ve iletişim içinde olduğunu göstermektedir. Bu tepeler arasında Pasdeli Tepesi, Hacı Firuz, Tabiye, Akrep Tepesi, Kuyik Tepesi, Mirabad, Sahsi Tepesi, Nezamabad ve Muhammedşah sayılabilir. Bu tepeler Hasanlu Tepesi’nden farklı uzaklıklarda ve 2 km ila 15 km çapında yer almaktadır.

Hasanlu Tepesi, yaklaşık 250-285 metre çapında ve “Gadar” Nehri seviyesinden 20 metre yüksekliğinde büyük ve yuvarlak bir tepedir. Bu tepe, Eminlu ve Hasanlu köyleri arasında, batı ve doğu yönlerinde yer almaktadır.

Arkeolojik verilere göre bu tepe, 10 farklı dönemde yerleşime sahne olmuştur ve her dönemin tabaka kalınlığı belirlenmiştir. En eski dönem olan 10. dönem, M.Ö. 6. ila 3. binyıllara tarihlenir ve bu dönem, Eski Taş Çağı’ndan başlayarak antik dönemler, Medler ve İslam dönemine kadar uzanmaktadır.

Köyü ziyaret etmek için en iyi zaman ilkbahar ve yaz mevsimleridir; çünkü bu dönemlerde köy çevresi yeşil ve büyüleyicidir. Köy, yeşil doğasıyla ünlüdür ve her yıl hem yabancı hem de yerli turistleri ağırlayan eşsiz tarihi eserlerinden biri de “Hasanlu Tarihi Tepesi”dir. Bu tepenin yaşı binlerce yıl öncesine dayanmakta ve köyün zengin tarihini göstermektedir.

Hasanlu köyü sakinlerinin çoğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Son yıllarda köy sakinleri tarafından açılan üretim atölyeleri, köy halkı için istihdam ve sürdürülebilir gelir sağlamada önemli bir rol oynamıştır.

Bu atölyeler arasında el sanatları ürünleri, halıcılık, süt ürünleri, enerji tasarruflu ampul üretimi, alabalık yetiştiriciliği, mantar üretimi, turizm hizmetleri, geleneksel ekmek üretimi, sera ürünleri ve benzeri faaliyetler bulunmaktadır. Her biri, bölgenin ekonomik sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamaktadır.

Yemek, Hasanlu köyünün değerli miraslarından biridir ve turistlere geleneksel yemekleri tatma keyfi sunar. Meyve çorbası, Kaykanah, Çahmaca, yerel erişte ve geleneksel ekmek, köyün en önemli geleneksel yemeklerindendir.

Tarihi eserlerin ve el sanatlarının yanı sıra bakir doğa ve sulak alanlar da Hasanlu’nun bir diğer cazibe noktasıdır. Bunlar arasında Ramser Sözleşmesi üyesi Hasanlu Uluslararası Sulak Alanı (Şorgül) bulunur. Burada 56’dan fazla bitki türü tespit edilmiştir. Başlıca bitki türleri, sulak alanın kuzeyden güneybatıya kadar olan kısmında yoğun olarak görülür; bunlar arasında çeşit çeşit kamışlar, boriya, keçiboynuzu, dikenli bitkiler ve mavi Barang sayılabilir.