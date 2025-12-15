İran'ın tek tasavvuf müzesi(+video)

Mehr Haber Ajansı: Eher ilçesindeki Şeyh Şahab el-Din Ahri’nin türbesi, Doğu Azerbaycan eyaletinin tarihi anıtları ve kültürel yapıları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu türbe, İlhanlılar ve Safeviler dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir.

Hicri 7. yüzyılda yaşamış olan arif ve şair Şeyh Şahab el-Din Ahri’nin anısına inşa edilen türbe, sadece mezar yapısıyla değil, aynı zamanda bir cami, geniş bir avlu, minareler ve çeşitli köşklerle de dikkat çekmektedir. Ana mezar, 30 yıl önce edebiyat ve tasavvuf müzesine dönüştürülmüş ve bu sayede İran’daki tek tasavvuf müzesi olma özelliğini kazanmıştır.

Türbe avlusunun doğu tarafında yer alan Şeyh Şahab el-Din Ahri Camii, cami duvarlarında Şeyh Bahai, Şah Abbas III, Ebülkasım Nebati gibi önemli şahsiyetlerin el yazmaları ve metinleriyle süslenmiş sıva ve boyalı eserler barındırmaktadır.

Ayrıca, türbenin bazı bölümleri, özellikle taş duvarları ve doğu kapısı, Safevi döneminden önceki dönemlere ait izler taşımaktadır.

Şeyh Şahab el-Din Ahri’nin türbesi, ülkemizin kalıcı tarihi ve kültürel anıtları arasında yer almakta olup, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi beklemektedir.