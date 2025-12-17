FIFA'dan "Gazze" kararı

"Youm7" haber sitesinde yer alan bigliye göre FIFA, 2026 Dünya Kupası gelirlerinin bir kısmını Gazze'nin yeniden inşasına ayırmaya karar verdi.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvadaki maçlar 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Ekim ayında Mısır'da düzenlenen “Barış Zirvesi” sırasında yaptığı açıklamada, Gazze'de, Filistin'de, elbette tüm futbol tesislerinin yeniden inşasına yardımcı olacağız. Filistin Futbol Federasyonu ile birlikte, ülkenin her köşesine futbolu geri getirmek için yardımcı olacağız çalışacağız" demişti.