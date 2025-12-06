İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi, Tahran-Bakü ilişkilerini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, 7 Aralık'ta resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret edecek.

Erakçi'nin Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Muctaba Demirçilu, Dışişleri Bakanı Erakçi’nin Azerbaycan’a yapacağı ziyareti ve Tahran-Bakü ilişkilerini değerlendirdi. Demirçilu, Bakan Erakçi’nin Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov’un davetlisi olarak Bakü’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bu ziyaretin, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında yürütülen çeşitli istişare görüşmeleri kapsamında gerçekleştirileceğini belirten Demirçilu, “Elbette iki ülke dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerin devam etmesi, ilişkilerin gidişatını gözden geçirmek, imzalanan anlaşmaların uygulanma düzeyini değerlendirmek, ilişkilerin gelişmesinin önündeki engelleri tespit edip ortadan kaldırmak için koordinasyon sağlamak ve aynı zamanda her iki ülke açısından önem taşıyan yeni konuları ele almak açısından değerli bir fırsattır.” dedi.

IRNA'ya konuşan Demirçilu, “İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler sadece ikili konuları kapsamıyor. Azerbaycan ile birçok bölgesel ve uluslararası konuda hemfikiriz ve işbirliği yapıyoruz. Bu ziyarette bu konuların da ele alınması doğaldır.” ifadesini kullandı.

İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ortak çıkarlarını sağlamak için istikrarlı bir ortamın önemli olduğuna dikkat çeken Demirçilu, “Karşılıklı ilişkileri zedeleyecek her türlü etken kabul edilemez ve buna bir çözüm bulmak elzemdir.” değerlendirmesinde bulundu.

Demirçilu, İran ve Azerbaycan’ın ticari ilişkilerine dair, “İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde ticaret, ulaştırma ve enerji aktif alanlar arasında yer alıyor. Resmi istatistiklere göre, iki ülkenin ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 700 milyon dolar oldu.” açıklamasını yaptı.

İranlı diplomat, Bakü ile Erivan arasında sağlanan anlaşma ve Ermenistan’ın güneyinde kurulması beklenen koridor konusunda, “Son aylarda birçok plan hakkında konuşuldu. Ancak projeler, ülkelerin toprak bütünlüğüne, ulusal egemenliğine, karşılıklı hak ve çıkarlarına saygı gösterilerek yürütülürse, tüm taraflar için karşılıklı yarar sağlayacaktır.” diye konuştu.