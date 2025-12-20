ABD, Suriye'de IŞİD'e operasyon başlattı(+video)

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Suriye'nin Palmira kentinde 13 Aralık'ta bir IŞİD mensubunun ABD askerlerine yönelik saldırısına yanıt olarak Washington yönetiminin Suriye'de "Şahin Gözü Operasyonu" başlattığını bildiren Hegseth, bunun bir savaş başlangıcı değil bir "intikam ilanı" olduğunu ifade etti.

Hegseth, "Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ABD'lileri hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz." ifadelerini kullandı. 13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir IŞİD üyesinin düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

70'den fazla hedef vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’deki IŞİD unsurlarına yönelik başlatılan "Hawkeye Operasyonu" (Şahin Gözü Operasyonu) kapsamında 70’ten fazla hedefin vurulduğu belirtilerek, "Ürdün Silahlı Kuvvetleri de savaş uçaklarıyla operasyona destek verdi. Operasyonda, IŞİD’in bilinen altyapı ve silah depolarını hedef alan 100'den fazla hassas mühimmat kullanıldı" denildi.

IŞİD hücreleri hedef alındı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, koalisyon güçleri Suriye’nin Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerinde IŞİD hücrelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Kaynaklar ayrıca, ABD’ye ait güçlerin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerinden IŞİD hücrelerini hedef alan füze saldırıları düzenlendiğini belirtti. IŞİD’e karşı kurulan ve yaklaşık 90 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon, örgütün yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla bölgede sık sık operasyonlar düzenliyor.

Bölgesel analistler, ABD'nin Suriye çöl bölgelerindeki saldırılarının tekrarlanmasının ve IŞİD terör örgütünün şüpheli hareketlerinin, özellikle Şam'ın ülkedeki ABD askeri varlığını "yasadışı ve işgalci" olarak nitelendirdiği bir durumda, Washington'ın doğu Suriye'deki gerçek hedefleri hakkında yeniden soru işaretleri doğurduğunu vurguluyor.