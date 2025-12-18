Mehr Haber Ajansı: Son yıllarda, İsrail rejimi Gazze’deki soykırım ve “Binyamin Netanyahu” tarafından gerçekleştirilen yargı darbesi nedeniyle ciddi bir araştırmacı ve bilim insanı sıkıntısı yaşamaktadır.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan yeni verilere göre, 2024 yılı, üç yıldan fazla bir süre yurt dışında bulunan doktora sahibi siyonistlerin sayısında artışa tanıklık etmiştir. Bu veriler, hem genç araştırmacılar hem de genel olarak araştırmacılar arasında, iş ve yaşamlarını işgal altındaki topraklar dışında sürdüren kişilerin sayısında artış olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, rejimin eğitimine büyük yatırım yaptığı araştırmacılar, artık işgal altındaki topraklardaki ekonomi ve bilimsel araştırmalara önemli katkılarda bulunma potansiyeline sahipken yurt dışında çalışmaktadır.

2024 ve İsrail'ın akademik alanında en zor yılı

Resmi istatistikler, 2024 yılında İsrail'in akademik göç açığı ile karşı karşıya olduğunu, lisans veya daha yüksek diplomaya sahip olanların yurt dışına göç eden sayısının geri dönenlerden fazla olduğunu göstermektedir.

Verilere göre, bu göç, özellikle Şaron ve Tel Aviv gibi yerleşik toplumlarda kökleri bulunan, genç ve eğitimli bir nüfusla karakterizedir. Savaş ve huzursuzluk dönemi bir faktör olsa da, bu yükselişin güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Ayrıca, matematik alanında doktora sahibi olanların %25,4’ü, bilgisayar bilimlerinde %21,7’si, genetikte %19,4’ü, mikrobiyolojide %17,3’ü, fiziksel bilimlerde %17’si, kimyada %14’ü ve elektrik mühendisliği ile biyoloji alanında benzer oranlarda doktora sahibi bireyler şu anda yurt dışında yaşamaktadır.

Merkez İstatistik Bürosu’nun raporuna göre, 2024 yılında yeni göçmenlerin sayısında artış ve uzun süreli yurt dışı ikametinin ardından geri dönenlerin sayısında azalma gözlemlenmiştir.

Bunların yanı sıra, Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, Weizmann Enstitüsü’nden mezun olan doktora sahiplerinin %23’ü, Technion Üniversitesi'nden %18,2’si ve Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim alanında mezun olanların %15’i şu anda yurt dışında yaşamaktadır.

Merkez İstatistik Bürosu’nun raporuna göre, 2024 yılında yeni göçmenlerin sayısında artış ve uzun süreli yurt dışı ikametinin ardından geri dönenlerin sayısında azalma gözlemlenmiştir.

Rai Al-Youm'un raporuna göre, dönen kişiler, yurt dışında üç yıldan fazla yaşamış ve iki yıldan fazla bir süre önce işgal altındaki topraklara geri dönmüş birekişiler olarak tanımlanmaktadır.

Ayrıca, 2022 yılından itibaren, İsrail'e geri dönenlerin sayısında azalma başlamışken, 2023 yılında uzun süre yurt dışında ikamet eden siyonistlerin sayısında artış gözlemlenmiştir.

Veriler, yurt dışına göç eden genç doktora sahip araştırmacıların oranının arttığını göstermektedir.

Doktora sahiplerinin göçü ve birçok kişinin işgal altındaki topraklara geri dönme isteğinin azalması, muhtemelen bilimsel araştırmaların durumu ve mevcut hükümetin üniversiteler karşısındaki tutumu ile ilişkilidir.

2022 yılının sonlarında göreve gelen Netanyahu rejimi, eğitim sistemi üzerinde kontrol sağlamaya çalışan "Yoav Kish" liderliğinde, üniversitelere ve araştırma kurumlarına yönelik bir saldırı başlatmıştır. Ayrıca, işgal altındaki topraklarda yükseköğretim bütçesi azalmakta; hükümet, koalisyon bütçelerini dağıttığı için eğitim bütçesini birkaç kez kısmıştır. Sonuç olarak, araştırma ve gelişmiş araştırma altyapılarına tahsis edilen kaynaklar azalmakta ve araştırmacılar, daha yüksek maaşlar, daha büyük bütçeler ve daha iyi araştırma altyapıları sunan yurt dışında ikamet etmeyi tercih etmektedir.

Verilere göre, 2025 yılında yükseköğretim bütçesi yaklaşık 14 milyar şekel olmuştur ve 2026 yılında da benzer bir seviyede olması beklenmektedir. Son beş yılda yükseköğretim bütçesi yaklaşık 700 milyon şekel azalmış; bunun temel nedeni genel bütçe kesintileridir. Aynı zamanda, İsrail üniversiteleri, ülkenin araştırmalarını finanse eden en önemli kaynak olan Avrupa Araştırma Fonu'ndan gelen finansmanların azaldığını bildirmektedir.

Bu durum, muhtemelen İsrail'in akademik yaptırımlarının artmasından kaynaklanmaktadır ve bu da araştırmacıların yurt dışına çıkışını zorlaştırmaktadır; zira uluslararası işbirliği ve kaynak temini daha da güçleşmektedir. Sonuç olarak, siyonist araştırmacıların göçü ve İsrail üniversiteleriyle olan bağlantılarının kopması söz konusudur. Savaş ve yargı gelişmelerinin ötesinde, bu göçün bir nedeni, mevcut hükümetin göreve gelmesinden bu yana üniversitelere ve araştırma kurumlarına yönelik saldırılardır.