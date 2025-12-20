  1. Dünya
20 Ara 2025 09:48

Hamas'tan İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarına tepki

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de masum sivilleri hedef alan, ateşkesi ihlal eden saldırılar düzenlediğini, uluslararası alanda ise bu suçlar karşısında sessizliğin hakim olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlediği saldırının "masum sivillere karşı işlenmiş vahşi bir suç ve ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in düzenlediği saldırılarla Gazze'de ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, ateşkesin üzerinden 2 ay geçmesiyle İsrail saldırılarında 400'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası çapta sessizlik ve acizlik halinin yaşandığı kaydedildi.

İsrail'in sivilleri hedef almanın yanı sıra ambulans ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmek için olay yerine ulaşmasını da engelleyerek insani durumu daha da kötüleştirdiği ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği aktarıldı.

